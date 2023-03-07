南投縣中寮鄉1名愛好園藝的美髮師，喜歡麝香木綻放的粉色花，將老家附近3分地山坡栽種麝香木，每年2、3月麝香木綻放時彷彿「粉紅山丘」，因網紅造訪拍攝網美照爆紅，目前麝香木滿開，驚呼：「粉紅色花海，拍起來仙氣爆表，真的好美喔！」大批遊客造訪導致假日塞車，建議平日前往避開車潮。

中寮麝香木粉紫色的花滿開，放眼望去彷彿「粉紅山丘」，十分夢幻，吸引大批遊客造訪拍網美照。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

「粉紅山丘」位於中寮鄉頂城巷的「瑰麗甜心玫瑰園」，地主栽種約3分地、近千坪的麝香木，開花時彷彿粉紫色山丘，原本免費開放民眾參觀、拍照，今年爆紅湧入大批遊客，改收取每人50元入園清潔費，並提供老家一間廁所供使用，讓入園遊客可以安心賞花拍照。

「粉紅山丘」園區還栽種鍚葉藤、九重葛、玫瑰花、黃花風鈴木等，尤其是佇立在粉紅山丘上的黃花風鈴木盛開時，粉紫與豔黃強烈對比，加上藍天、白雲，十分療癒；而站在麝香木花海隧道拍出的照片仙氣爆表，直呼驚呼：「粉紅色花海，怎麼拍都美！」

地主將中寮老家附近3分地山坡栽種麝香木，每年2、3月麝香木綻放時彷彿「粉紅山丘」。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

地主蔡先生說，兩年前他跟風去草嶺土地公廟附近欣賞麝香木美景，心動網購100株的麝香木苗，栽種在中寮老家斜坡上，短短2年長成一大片，去年有網紅造訪拍照上傳，並取了浪漫的名字「粉紅山丘」，今年他上網po出麝香木開花照，瞬間湧入大批遊客，未來預計將8分地全種麝香木，把這裡變成全台最大的麝香木花園，也呼籲「不要踩踏花木，不要亂丟垃圾，讓每個人有機會拍美美的照片」。