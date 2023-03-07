馬祖莒光島官兵由於運補貨船數十日未靠港補給，因而在沙灘留字抱怨沒肉吃，掀起國人高度關注。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，此事嚴重性不下於去年離島守軍丟石頭驅趕大陸無人機，而長期以來多數國人對國軍防衛台灣能力存疑，如今肯定再次打擊國人對國軍的信心。

游盈隆今（7）日在臉書指出，台灣民意基金會半個月前做過一次民調，若大陸出兵攻台，20歲以上的台灣人中，4成5對國軍保衛台灣的能力有信心、4成7沒有信心，進一步分析後發現，20至34歲的受訪者中，5成5對國軍有信心，而35至64歲卻有過半數對國軍沒信心。游盈隆說，類似馬祖官兵沒肉吃的事件若一再發生，必將辜負年輕人對國軍的信心，「三軍統帥蔡總統和國防部有這種警覺嗎？」

國防部近期接連出包，先是力推《全動法》惹議，如今又被爆出馬祖官兵沒肉吃，游盈隆斷言，肯定會有不好的政治效應。游盈隆提到，若加上近期缺蛋風波，農委會主委陳吉仲窮於應付、左支右絀讓社會觀感不佳，而政府為回應民意，決定普發每人6000元，立法雖已通過，但要拖到4月才能拿到，人民對政府好意的感受到那時恐也已揮發光。