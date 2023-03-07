北市警局7日晚一口氣發布184名中階警官人事調整，包括副分局長、偵查隊長、督察組長等重要職缺紛紛補上，讓不斷觀望、引頸期盼的基層軍心有所隱定，更有官警表示，這次調整，也一舉打破2條之前綁手綁腳的「柯P條款」，他認為對北市警方來說「相對正面」。

有官警表示，柯文哲剛上任時，就對警界有不少意見，包括直接對時任信義分局長嗆聲「再有法輪功打人就把你換掉！」、批時任內湖分局長處理漂流木是「指鹿為馬」，更在警方逮到峨眉街雙屍命案主嫌時，質問「知道人是誰，還這麼晚抓到？」數次發言都引發風波。

其後柯更開始所謂「警政革新」，舉其大者包括裁撤派出所、成立機動派出所、集中報案制、合併中正、文山分局，但以結果論，都是雷聲大雨點小，最後不了了之。

柯文哲當市長時，對警政設置2個人事條款。（本報資料照片）

柯執政後期，慢慢發覺警察有其專業，加上時空環境有變，他對警政開始較少過問，但有官警表示，柯後來對部分長官的人事安排頗有意見，認為一些調動不甚合理，加上當時有部分警紀問題，最後便出現了2個「柯P條款」。

條款一是警察調動新職後，1年內不得再行任何調整。條款二較針對派出所長，例如A分局的某所長，下次轉調其他派出所時，不可以留在原分局，一定要調往其他分局，柯認為「滾石不生苔」，一直留在同一個地方，待久就會有風紀狀況。

官警直言，「柯P條款」讓這2年的警察人事綁手綁腳，第一條1年內不准調動，有時硬性排除了專業考量跟救火隊的空間，第二條「滾石不生苔」，有時也忽略了待過才能掌握狀況的特點。

也因為這些規定，讓北市警界這幾年可說是一灘死水，最明顯的就是派出所所長，優秀者無法調往市區，不少人只是靠關係，或是聽話的乖乖牌，領導統御及素質都有不小問題。

去年警界就盛傳，柯卸任後，這些條款將隨著新市長上台順勢破除，果然昨天的大異動中，不少未滿1年者獲得調升、不少所長也在原分局轉任他所，有官警表示，這波調整力道最大的就是派出所所長，畢竟真的太久沒有換血、整頓了，他們認為整體是向正面發展，也值得外界進行後續觀察。