大陸14屆全國人大一次會議5日開幕，在2977名全國人大代表中，有13名「台灣省」代表。陸媒7日報導指出，新冠疫情後兩岸溝通交往，成為他們共同關注的議題。

大陸《環球時報》報導，全國人大台灣省代表蔡培輝表示，近期小三通重啟、部分台灣產品恢復輸陸，為台灣同胞帶來便利和福利，而大陸廣闊的市場提供了大量機會，希望台灣科技農業和養殖業企業與人才到大陸發展。「作為台灣省代表，我的任務就是為台灣老百姓謀經濟、謀發展，我願意做他們的嚮導，帶他們在大陸多走走、多看看」。

蔡培輝是甘肅省台聯第7屆理事會會長、富麗（香港）國際集團投資有限公司董事長，此次他帶來多份建議，涉及兩岸青年在大陸融合發展、利用兩岸循環水養殖技術助力鄉村振興，以及建設西部與粵港澳大灣區聯動高品質綠氫大走廊等方面。

今年開啟第5屆任期的全國人大台灣省代表陳雲英在接受線上採訪時介紹稱，2019年兩岸人員往來約900萬人次，其中台灣同胞來大陸超過600萬人次，如今疫情逐漸消退，應盡快恢復兩岸交流。陳雲英此次提交的建議涉及兩岸通航、共同富裕、人才強國等。

陳雲英表示，台灣同胞不能在實現中國式現代化中缺位。台灣青年登「陸」求學、工作、創業，通過自己的努力融入大陸、實現夢想，正因為他們的融入拉近了兩岸同胞的心，希望更多的台灣青年能夠到大陸追夢、築夢、圓夢。

今年，連任的全國人大台灣省代表鄒振球擬就台胞融入大陸農業農村現代化、鄉村振興等方面提交建議。他表示，中共二十大報告提出，全面推進鄉村振興，同時，中國式現代化也離不開農業農村現代化。今年的中共中央一號文件聚焦「三農」問題，覆蓋鄉村產業發展、基礎設施、農業科技等方面，大陸鄉村發展將迎來新的機遇期，這也為兩岸拓寬、升級農業合作提供契機。

鄒振球指出，台灣農業成熟度高、產業覆蓋全，已經形成種植、生產、製作、包裝和產品輸送的成熟產業鏈，極大提高農產品附加價值，台灣同胞可以充分發揮優勢，將登「陸」創業就業方向與農業結合起來。