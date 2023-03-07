新北市淡水區屯山里落選人李永得，去年10月到11月初，為求勝選竟利用每瓶560元的高粱酒，分別對4名具有投票權之人行求賄選，士林地院審結，並以偵查中自白犯行，依違反《公職人員選舉罷免法》判決有期徒刑1年10月，緩刑3年，期間付保護管束，並向公庫支付10萬元，提供40小時勞務，褫奪公權3年。

66歲李永得，2018年參選新北市淡水區屯山里里長落選，去年9月2日捲土重來，以無黨籍身分登記參選去年九合一選舉，他卻為了當選，在10月到11月間，利用拜票的機會，分別向4名里民交付價值560元的高粱酒，總價2240元，藉以尋求投票支持，但收受高粱酒的選民未表示支持，李仍留下高粱酒和文宣離開，其中1人因不喝酒，並因擔心觸法，嚇得將高粱酒放在茶几上不敢碰觸，隨即報案檢舉。

判決指出，李永得偵查中認犯行求賄選罪，並指出賄選行為破壞選舉公平性，敗壞選舉純正風氣，造成損害匪淺，念其犯後均能坦承犯行，依法予以減輕其刑，考量李永得國中肄業，目前從事臨時工，月入不到1萬元，且患有高血壓、心臟病等，依對有投票權之人行求不正利益，而約其投票權為一定之行使罪判刑，併宣告褫奪公權3年

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