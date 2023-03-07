老翁被小狗嚇倒把車開進田裡卡住，大園警熱心救援。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

老翁被小狗嚇倒把車開進田裡卡住，大園警熱心救援。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市大園區一名65歲黃姓老翁，6日與下午開車返家途中，為了閃避路旁跑出的小狗，不慎將車開進田裡，車輪卡在田中無法動彈，警方接獲報案立即到場協助並聯繫拖吊業者，順利將受困的車輛拖出，化解這場危機。

大園警方表示，潮音派出所於6日15時許接獲黃翁報案，稱其車輛受困在田中無法動彈，他雖有嘗試踩油門脫困，但前輪懸在半空不停空轉，黃翁無計可施之下，只好向警方求助。

警員李哲銘、李易承獲報到場後，先試著以人力方式幫忙推車，但車輛仍然卡在原地動也不動，員警隨即通知拖吊業者前來協助，經過一番努力後，總算將車輛拖回道路上，完成這場救援任務。

黃翁看見車輛脫困後鬆了一口氣，表示他開車返家行經該處鄉間小路時，路旁突然跑出一隻小狗，讓他嚇了一跳，急忙打方向盤靠右，卻不小心將車開進田裡動彈不得，所幸員警迅速趕來救援，幫助他順利脫困，非常感謝警方的協助。