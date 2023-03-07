外媒批台灣交通亂象，宛如「行人地獄」，為洗刷汙名，交通部與警政署將維護行人安全作為工作重點，宜蘭警方從今起（7日）至3月11日，連續5天執行「維護行人安全大執法」專案勤務，將針對熱點加強取締。

警方說，取締方式主要會在火車站、轉運站四周，以及交通熱點，如宜蘭市新月廣場等地加強執法，會有員警在路口蒐證。

加強取締的項目有「汽機車不停讓行人」及「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」等違規，並以車輛在行人穿越道上距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內，及前懸已進入行人穿越道為取締認定基準。

警方說，依據道路交通管理處罰條例第44條及第48條規定，「汽機車不停讓行人」及「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」處1200元至3600元罰鍰。

警方表示，3月11日後警方還是會持續安排勤務，維護行人安全，呼籲車輛駕駛人應養成「停讓行人」的守法習慣，行經路口時減速慢行，禮讓行人優先通行；行人也應依規定行走行人穿越道、不擅自穿越車道，遵守號誌、標誌及標線通行，共同維護行人路權及路口安全。