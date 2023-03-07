墨西哥當局今天表示，一輛棄置在高速公路上的卡車內藏數百名移民，其中獨自上路的未成年人達103人。

法新社報導，墨西哥國家移民局（National Migration Institute）發布聲明表示，這103名未成年人主要來自瓜地馬拉，屬於一組來自中美洲、南美洲約340名非法移民的一部分。

聲明指出，這輛裝有風扇與通風裝置的卡車，昨天晚上在東部韋拉克魯斯州（Veracruz）的一條高速公路上被人發現，且沒有駕駛的蹤影。

國家移民局表示，卡車的拖車部分經過改裝，因此它有兩層，可以載運更多人。

利用卡車載運是人口販子將無證移民從墨西哥轉運至美國最危險的方式之一。

去年6月，一輛貨櫃車遭人遺棄在美國德州聖安東尼奧（San Antonio），導致車內50多名移民在高溫之中喪生。

2021年12月，一輛載著中美洲移民前往美國的卡車在墨西哥南部翻覆，造成車內56人喪生，另有數十人受傷。