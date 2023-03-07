受到聯準會（Fed）主席鮑爾即將在國會發表證詞、以及眾所矚目的就業報告即將公布影響，投資人態度觀望，美國四大指數尾盤受到壓抑、終場漲跌互見。

道瓊工業平均指數3月6日終場上漲0.12％（40.47點）、收33,431.44點，創2月17日以來收盤新高。

那斯達克指數下跌0.11％（13.27點）、收11,675.74點。費城半導體指數下跌1.11％（33.74點）、收2,994.59點。

第一金投顧指出，美債殖利率回落、美元走軟，6日亞幣普遍反彈，台北股匯市同步走揚，外匯市場新台幣兌美元收在30.576元，升值5.1分，連兩日升值，後續關注美國經濟數據及外資走向，短期新台幣預估呈現狹幅區間整理。

終端需求雖然未明顯好轉，不過，庫存有下降趨勢，Fed預計3月升息一碼，利空鈍化，美股上漲，台股也突破整理區間。

短期上，可關注2月營收及財報創高的公司，中長線聚焦公司體質穩健、成長產業趨勢、高殖利率題材、本益比偏低等族群伺機布局，包含AI、工業機器人、自動化需求、車用、原物料、食品、儲能等類股，勿追高漲多個股、嚴控資金持股水位及風險管控。