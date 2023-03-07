一名約120公斤男大生以為不吃白飯會瘦，每天僅吃菜、肉，體重只減5公斤就停滯，經學校營養師建議三餐均衡吃六大類食物，尤其全榖雜糧及水果都應適量攝取，並杜絕含糖飲料、降低炸物攝取，結果短短2個月瘦就了14公斤。

嘉南藥理大學營養師江慧玲長年於業界指導體重管理有成，看遍「減肥人生」辛酸，走進校園發現新生體健每年約3成學生過重，讓她亟欲在校園推動減糖管理及營造健康飲食環境。

她舉例，校園超商到販賣機飲品皆以燈號識別，依據每瓶飲品含糖量不同，皆標示有紅、黃、綠燈及每周攝取頻率，綠燈（糖含量0公克，可每天飲用）、黃燈（糖含量1至25公克，每周飲用不超過3次）、紅燈（糖含量大於25公克，每周飲用不超過1次），以利師生在短時間內做出最健康的選擇，也藉此鼓勵減少飲用含糖飲料，多喝白開水，同時鼓勵學生降低炸物攝取、每天必須攝取適量的蔬菜、水果等。

江慧玲說，大學生肥胖問題多與飲食不均衡有關，尤其學生不乏三餐吃超商、蔬果攝取低、寧喝飲料不喝水且擔心怕胖而不吃飯等，加上學生普遍存在減重迷思，讓她每每於課堂致力於宣導「六大類食物均衡攝取，健康吃喝，才能正確減重」。

江慧玲說，減重是許多學子的日常，很多人更是上大學天天外食，體重才飆升，不少學生找上她協助。她說，一般人對於減重存有錯誤觀念，觀察發現大學生普遍不吃飯，以為減少攝取澱粉、碳水化合物會瘦，其實不然，每天一定要適量攝取醣類，才能達到減重不減肌肉，且六大營養素更需均衡攝取。

她也要求學生每天要喝水至少2000CC，尤其必須減少喝含糖飲料，校園還發起周三無糖日，每杯可現折5元，藉此帶動學生喝無糖飲料，起初超商原本擔心飲品被標示紅黃綠燈後，怕影響業績，結果發現學生買飲料會彼此督促「你買到紅燈了喔！」綠燈飲品銷售量因此增加，整體業績不受影響。

江慧玲也提醒，減重並非只看體重數字，體脂肪率及肌肉量也很重要，學校每學期都開設體重控制班，幾乎都秒殺，藉由飲食與運動雙管齊下，學生平均9周可減3、4公斤，重點是「減得很漂亮」，不只變瘦，身形也變美。