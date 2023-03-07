頭頸癌治療過程漫長且不適，屏東榮民總醫院邀請頭頸癌治療成功的病友分享，讓正在治療過程中的病友能有正向的力量，在與癌症對抗的過程中持續奮鬥。

一位病友於2年前發現口腔有白色斑點，且口腔潰瘍疼痛久久無法癒合，在家人的陪同下尋求耳鼻喉科醫師李清池協助，在第一次切片化驗，發現腫瘤為惡性，需進行第切除手術。

手術後2周只能透過鼻胃管進食，病友表示，如果能吃一碗滷肉飯都好，術後復原狀況良好，病友戒除菸酒、檳榔終於又能大啖美食，期待透過這次分享鼓勵更多相同狀況的病友，勇敢面對治療。

李清池表示，屏東地區原住民人口眾多且有嚼食檳榔習慣，常見口腔病變患者來求診，希望透過這次衛教活動，讓病患及家屬更了解「頭頸腫瘤癌」的治療方式和術後照護；政府現有提供免費的口腔黏膜篩檢，原住民18歲以上，一般民眾30歲以上且有使用香菸、檳榔習慣，即可到就近的醫療院所進行口腔篩檢。

醫師建議，早期發現早期治療，鼓勵民眾可以自我檢查，檢查口腔內是否有色斑、異常潰瘍或頸部腫塊，面部是否有對稱，若有異常及早尋求專科醫師的協助。