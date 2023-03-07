花蓮門諾醫院癌症資源中心志工鄭偉民，8年前於健康檢查診斷胃癌，歷經長達2年之久治療，終於戰勝病魔，恢復健康後，他也主動到醫院與病友分享自己的抗病歷程，用爽朗笑聲陪伴大家度過病痛幽谷，被喻為是最愛笑的志工爺爺。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

73歲退休老師鄭偉民8年前於健康檢查診斷胃癌，歷經長達2年之久且痛不欲生的治療，終於戰勝病魔，恢復健康後，他認為「只要還能站起來，就要再把勇氣傳遞出去」，便赴花蓮門諾醫院癌症資源中心擔任志工，分享自己的抗病歷程，用爽朗笑聲陪伴每位癌友度過病痛幽谷，被喻為是最愛笑的志工爺爺。

鄭偉民過去在國中擔任理化老師，8年前因高血壓就診時，被兩度醫師要求健檢，但他卻「逃兵」，未料第3次妥協檢查竟確診罹患胃癌第1期，他回憶當時被醫生宣告罹癌的心境時說，照胃鏡過程中，發現醫師欲言又止，隱約嗅到一點詭譎，心裡有數地淡然指著屏幕裡滿是紅點的胃，笑著問「這些是不是癌細胞」，希望以輕鬆口吻，化解瀰漫在診間的凝重氣氛。

鄭偉民在65歲那年開始步上抗癌的軌道，他面目猙獰的分享說，治療過程「真的很痛」，不僅肝臟切掉一部分，膽囊也被割除，且身上同時掛了6條引流管，由於幾次排泄毫無知覺，不知道自己能否稱過這場病痛，曾想過最壞打算，所幸在醫護細心陪伴與照料下，用自己教理化的毅力來對抗病魔。

他說，有次手術後麻藥未退，但他卻在加護病房反覆甦醒的過程中告訴自己，為報答醫師賜予的力量和幫助，「只要我還能站起來，就要再把它傳遞出去」，於是在4年前投入癌症資源中心當志工，用自身治療及面對癌症的經驗，幫助無助的癌友正視自己的生命。

罹癌恢復健康後的鄭偉民投入志工行列後，4年來用心梳理維護由愛心捐贈者頭髮製成的假髮，並以爽朗笑聲及十足親和力陪伴無數癌友，被封為是門諾最愛笑的志工爺爺，在患者眼中，他在陪伴過程中，總是充滿溫暖笑顏，不斷用積極的態度鼓勵病友接受治療，以正向心念面對每一天。

門諾醫院說，鄭偉民還常叮嚀大家「一天到晚自怨自艾幹什麼？」與其躲在家中消磨生命，不如走出戶外面向陽光，看看大自然界的變化、鳥兒的叫聲，可見現在的他，相當珍惜重生後的日常，不僅擔任志工，還成為癌資中心的瑜珈班長，把握時間付出服務。

鄭偉民說，這幾年陪伴許多不同病況的癌友，為鼓勵大家重拾治療信心，幾乎都用嘻嘻哈哈的口吻交談，藉此敞開心胸、忘卻擔憂，希望能以自己開懷心態和外表，鼓勵大家勇敢抗癌，且謹遵醫囑、樂觀迎接每一天。