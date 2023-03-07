若跟去年第3季成長0.3%相比，韓國上季GDP衰退0.4%，與韓國央行元月時的預估一樣。韓國經濟成長不佳，與半導體等其它產品銷售量下滑，導致出口減少有關。根據統計，韓國出口在2022年只成長3.2%，2021年則大增10.8%。

因抗疫禁令大幅鬆綁，韓國去年民間消費成長4.3%，大於2021年3.7%。不過，民間設備投資卻從前年大增9%，到去年萎縮0.5%。政府支出方面，2022年增4.1%，也較2021年增5.6%來得少一點。