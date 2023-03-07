3月6日大立光因公司即於3月16日除息，每股配息46元，吸引市場搶短買盤進場力拱，並以漲停板2450元作收，今天早盤也一度上漲至2465元，創下2022年1月7日以來新高，不過亞系外資認為，智慧型手機市場需求未見回升，保守看待大立光前景。

大立光2月合併營收未因2月工作天數較1月多而回升，單月合併營收為25.65億元，月減21.37%，年減2.11%，為2019年2月以來單月新低，累計前2月合併營收為58.21億元，年減8.7%。

儘管終端需求未見回升，由於3月工作天數較2月多，大立光表示，3月會比2月好。

亞系外資表示，大立光雖然3月銷售較2月略有增長，主要是因為工作天數增加，總體需求仍然虛弱，且大立光未看到COMS庫存改善，雖然2000萬畫素產品占比增加，但總量還是偏弱，規格升級趨勢尚未顯現，而大立光目前股價已充分反應下半年智慧型手機市場可能復甦，維持大立光「劣於大盤表現」評等，目標價1342元。