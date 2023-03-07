分析師指出，台股開高震盪後再走高，權王台積電(2330)小跌，昨日強勢的面板股今日拉回，類股輪動快速，預期2月營收突出的個股將有表現的空間。市場靜待聯準會主席鮑爾出席國會聽證會的談話，台股觀望心態濃厚，預期指數將狹盤整理。

盤面上，台積電今日以平盤開出後，多空就在平盤處進行對峙；電力供應概念股熱滾滾，台達電(2308)站上300元關卡，漲幅近4%、東元(1504)、華新(1605)、大亞(1609)、士電(1503)及華城(1519)漲幅在2.5~4.5%不等；所羅門(2359)一度衝至漲停板，隨即打開，漲幅縮減至8.5%、先進光(3362)多頭續強，盤中一度急拉至113元。

安聯投信台股團隊表示，近期台股強勢反彈，在過去一個月表現在全球股市中相對亮眼後，3月也延續如此走勢；儘管基本面仍未見正面訊息，但在市場明顯淡化看待各種雜音氛圍下，股價仍走在基本面之前；在評價面，台股股價淨值比近期反彈，且已達近三年的平均水準。

安聯投信台股團隊表示，上半年台股基本面仍是逆風，但庫存持續下降、有零星回補拉貨；此外因中國經濟重啟，加上其經濟工作會議可能祭出潛在的刺激政策，對包括散裝、鋼鐵、手機、自動化與著眼規格提升的產業如伺服器、交換器與VGA等有望帶來提振。

在機會面，安聯投信台股團隊表示， 可從長線趨勢與動態機會中找投資方向，其中如工業機器人及自動化需求、AI、資料中心及雲端需求等科技帶來的長線趨勢將會延續，而台灣因技術領先、扮演供應鏈中的關鍵角色，相關企業可望持續受惠。