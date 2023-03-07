智邦2月營收61.12億元、年成長64.2%、月減少2.51%，創下歷年同期新高；累計前2月營收123.8億元，年成長37.9%。智邦受惠於白牌交換器用於資料中心高速成長，且今年400G出貨穩定成長，占比將提升到15%，加上智慧網卡也將繼續成長，還有企業端需求開始浮現，預估全年營收仍可望雙位數百分比成長。

中磊2月營收53.95億元，年增率43.6%、月增率9.47%，創下歷年同期新高；累計前2月營收103.2億元，年成長31.2%。中磊深耕電信寬頻領域，除原有北美、歐洲及亞太地區等主力市場外，近年在東南亞、印度、拉丁美洲等新興市場拓展有成，電信設備市占率持續提升。法人看好5G、WiFi 6、WiFi 7、機上盒四大動能，持續拉動今年營運向上，全年營收將維持雙位數成長。

有鑑於全球目前宏觀經濟明朗度不高，多數電子產業深陷庫存調整，但網路已提升至人們生活必須品，與水、電、瓦斯同等重要，因此，電信營運商仍持續建置網路，使得網通業受影響程度相對較低，且去中化趨勢持續，有利台灣網通廠未來發展。