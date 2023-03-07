小女童迷路大哭，龍潭警協助找尋家人。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市龍潭警方6日傍晚執行巡邏勤務，在金龍路旁發現有小女孩牽著滑步車，淚流滿面蹲坐在路邊哭泣，員警立刻上前關心，小女童部段哭泣口中直喊「我想要回家」，員警帶著女童到鄰近住家詢問，但1個半小時仍未果，最後才遇到心急如焚找女童的家屬，結束小女童的驚魂記順利與家人團聚。

龍潭警分局龍潭派出所警員劉俊德及沈庭禾看到女童疑似迷路，擔心該道路人車較少易發生危險，立即抱起幼童，以步行方式在附近展開尋親，沿路遇見的各店家或民眾均說不認識，幼童期間喃喃自語不斷重複喊著要回家，經過了近1個鐘頭仍未能找到幼童家屬，警方考量天色漸暗，為顧及安全只能先行將幼童帶至巡邏車內，並耐心安撫過，過程中剛好遇到幼童家屬剛好騎著機車心急如焚的找尋，此時小女童突然破涕為笑，並衝向機車上擁抱家人。

經了解，3歲的劉姓女童原本在住家前跟鄰居小朋友騎車追逐嬉戲，不知不覺就這樣愈騎愈遠因而迷了路，當看見車水馬龍的民生路，陌生的景象，使得女幼童驚嚇的直發抖，馬上回頭騎向巷內，沿著金龍路繼續往前走，最後迷途就只能獨自蹲坐路旁哭泣。

事後女童家屬向警方表示，因小孩走失一直很擔心，騎著機車在附近都找不到，沒想到就看見了巡邏車，本想趨前報請警方協助，沒想到幼童就在警車上，感謝警方的即時援助與熱心照顧小孩。