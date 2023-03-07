以極簡生活爆紅的YouTuber「NanaQ」，自從經歷「自律的女生有多可怕」爭議及不給父母孝親費後，又在IG上曬出多張全裸藝術照、刪掉60萬IG，一舉一動都獲得外界關注，在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜位居第46名。近日NanaQ再度於YouTube影片中透露自己把家裡冰箱丟掉了，5個理由曝光後也掀起大批網友熱議。

NanaQ宣佈丟掉冰箱！本人揭原因：嘗試體驗沒冰箱的生活

NanaQ在影片中說明朋友沒有煮飯「冰箱卻可以長得跟阿嬤的冰箱一樣」，後來她檢視自家冰箱，發現冰箱內容物僅佔整個冰箱的百分之十，冷藏只放用不完的醬料、忘記吃的燕麥及雞蛋，冷凍甚至只有冰塊、冰敷袋和冷凍蔬菜，讓NanaQ開始思考自己是否真的需要冰箱，「於是我決定在過年回老家前把冰箱清空、拔掉電源，嘗試體驗沒有冰箱的生活」。

斷捨離冰箱帶來5大改變！NanaQ：吃不完浪費才是最不划算的

NanaQ指出斷捨離冰箱後帶來5個改變，像是外食開始以可以自己夾菜的自助餐為主，除了菜色多樣、方便做到營養均衡之外，食量偏小也不會浪費食物，營養比例分配則以「青菜是蛋白質的2倍」並搭配半碗白飯為標準，另外也會購買蘋果、棗子、橘子及柿子等常溫保存水果，份量則會抓一個拳頭大小，讓自己可以一次吃完。

NanaQ接著表示，因為自己是虛寒體質，沒有冰箱後家裡就沒有冰塊，同時也會減少喝冷飲的次數，「說服自己常溫也很好喝，常溫更能品嚐飲品本身的美味」，需要用到冰塊再去超商購買可；此外無法冰雞蛋、蔬菜也讓NanaQ減少吃泡麵、即食粥和調理包次數，開伙次數減少、不用再供電給冰箱，讓她更健康更省錢。

最後NanaQ提到吃多少買多少，「蔬菜我會只買那種一天就可以煮完的份量，不會為了湊特價而買多，另外燕麥的部分可以購買獨立的小包裝，或是到無包裝商店消費也是很棒的選擇」，體驗沒有冰箱的生活將近2個月的NanaQ，強調在外面買食物不會再以價錢為優先考量，而是考慮需不需要冷藏，指出「吃不完浪費才是最不划算的」、「冰箱是用來保存食物，不是用來囤積食物的」。

丟掉冰箱引發正反兩面評價！網：省錢買大份量真的不划算

網友對於NanaQ丟掉冰箱的做法表示「你的想法很棒，可惜我都要自備午餐真的需要冰箱」、「感謝分享，太實用了」、「我住宿舍也是幾乎沒在用冰箱，真的是可以不用擔心還有剩什麼要吃完，買食物的份量會越來越知道自己當下只要這樣就好，發現為了省錢買大份量真的反而不划算」，但也有網友認為「那吃外食就好啦」、「我覺得沒有冰箱還是會不方便，可以買個迷你小冰箱」，也有人好奇「妳這樣省下的電費會比每天吃自助餐的錢多嗎？」，NanaQ則回覆「有呀」。