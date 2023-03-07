馬祖斷炊重挫形象！吹哨者遭軍方關切「要求刪文」 趙少康爆驚人內幕怒嗆蔡英文：抗中保台好意思？

馬祖近日爆出缺乏肉品，把白飯當主菜吃的爭議事件，雖然國防部已緊急協調肉商調撥，並以C-130運輸機協助運送官兵所需食品，但將此事公開的民眾卻驚爆，接到來自軍方的關切電話，稱此事影響國軍形象，要求將臉書貼文下架！

中廣董事長趙少康昨（6）日針對馬祖軍民缺乏物資一事發聲，在臉書發文強調「三軍未發，糧草先行」，如今求救訊息傳出，才大動作派運輸機空投物資，但既然能做為何不早做，且阿兵哥雖然吃飽了，但面對同樣問題的島上居民，仍然沒獲得解決方法。

「馬祖斷炊不是第一次發生！」趙少康透露，將本次事件曝光的「阿達」陳竑任告知，類似狀況去年就曾多次發生，讓島上官兵與居民苦不堪言，且本次事件既然早在2月就知道船壞了，為何沒有找別的船隻替補？

陳竑任更自爆，他把問題揭露讓各界看到後，當地居民都相當感謝，但卻接到來自軍方的關切電話，稱此舉影響國軍形象，要他將臉書文給下架！

對此，趙少康要求，蔡政府與國軍不可對爆料人及在沙灘上表達訴求的軍人秋後算帳，「如果為了掩蓋訊息搞小動作，不只會讓人民看見政府的無能，更會讓在第一線的弟兄寒心！」