00923在募集期間，3天就募到48億元。該ETF將在明天（3月8日）正式掛牌交易。

本次發表會邀請證交所暨臺指公司林修銘董事長、群益投信賴政昇董事長及臺北大學陳達新副校長蒞臨致詞及參與啟動儀式，同時安排三場專題演講，包括臺指公司介紹「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」（簡稱「臺灣ESG低碳50指數」）、企業永續發展研究中心說明指數所使用之「台灣永續評鑑」模型，及壓軸由群益投信發表「群益台灣ESG低碳50 ETF基金」（00923），期望透過專題分享以利各界更加了解低碳主題指數及ETF內容。

氣候變遷影響人類生活，淨零碳排已成國家政策、個人生活均十分重視的議題。「群益台灣ESG低碳ETF」(00923)為臺灣首檔ESG低碳投資ETF，開啟ESG基金碳排放主題ETF新里程，提供投資人方便參與ESG永續責任投資，以實際行動支持減碳及關注ESG，共同邁向「臺灣永續、淨零共好」。