有「搖滾天后」之稱的加拿大歌手艾薇兒（Avril Lavigne），日前才傳出即將前往大陸拍攝《乘風破浪的姐姐》第四季引起不小騷動，沒想到又被媒體爆出與去年宣布訂婚的未婚夫默德桑（Mod Sun），近日已取消婚約並且分手，還火速有了新歡。沒想到近日艾薇兒便帶著新男友泰加（Tyga）一同出席巴黎時裝周，還大方曬恩愛，閃瞎眾人。

艾薇兒近日接受品牌邀請前往法國巴黎參加時裝周活動，但沒想到出席的人除了她之外，身邊還多了新男友泰加，兩人不僅在活動上手牽手進場，還在鏡頭前熱情擁吻，正式公開戀情，令現場所有人相當吃驚。

事實上，不久前就有媒體爆料，艾薇兒與未婚夫默德桑在2022年4月宣布訂婚並舉行訂婚派對，兩人雖在同年8月一同參加MTV音樂頒獎典禮，但沒想到之後感情就急轉直下，過去幾個月裡分分合合，依然無法重修舊好。隨後便傳出艾薇兒被狗仔拍到與嘻哈歌手泰加（Tyga）約會、共進甜蜜晚餐，期間兩人會親密擁抱，並坐上同輛車一同離去，當時就有不少人懷疑她與未婚夫已取消婚約並已低調分手，但兩人始終沒有出面說明。如今艾薇兒大方帶著泰加公開曬恩愛，也證實了她與未婚夫分開的消息。