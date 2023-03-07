56歲香港女星溫碧霞外型美豔動人的她，在過去曾演出電視劇《封神榜》中妲己一角，被觀眾封為「最美妲己」，婚後淡出演藝圈的她仍會在社群中分享生活，但日前她曬出居家運動短片，當中一個開腿的動作讓她的蜜桃臀外露，雖她表示自己熱愛運動，卻遭網酸「為啥堅持健身，肉還是鬆鬆的？」

溫碧霞在片中綁著兩股辦子身穿短版運動背心及短褲，起初她站在墊子上雙手舉啞鈴，接著下個動作她以坐姿面對鏡頭，雙腳張開左右移動時，讓她大腿內側及蜜桃臀露出走光，而她在文中寫下「熱愛運動是我保持美好的狀態的秘訣」也引發網友熱議。

影片曝光後，網友看法兩極有人笑虧美顏開太大，甚至還有網友狠酸「坐著擺腿那兩下能不能注意一些形象」、「啥堅持健身，肉還是鬆鬆的？你是不是想騙我」、「你是不是對運動有什麽誤解」、「沒有一個動作是標準的，但霞姐很開心」，但另一派則認為56歲仍保持這樣的體態已經相當好「這個年齡已經很不錯了，不信你們站她旁邊比比」。

事實上，溫碧霞15歲時在街上被星探發掘，之後拍攝電影《靚妹仔》踏入演藝圈，而她自出道以來以「性感美女」著稱，更被評為愛美甚於演技，但她在2000年嫁給香港富商何祖光便鮮少出現在螢光幕前。