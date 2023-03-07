不少父母會在社群軟體分享孩子的生活照，一名網友認為，8成的人升格父母後併發「曬小孩狂魔症」，不斷地上傳孩子的照片，有的還走火入魔製作小孩個人化LINE貼圖，貼文曝光讓很多人都有同感，紛紛留言「照三餐PO真的很煩」，也有人替這群父母緩頰，因為生活多數時間都在陪小孩，照片當然只有孩子，且上傳到社群只是要做紀錄。

原PO昨（6）日於PTT八卦版表示，根據觀察80%的人有小孩後會併發「曬小孩狂魔症」，不論是facebook或Instagram都充滿小孩照片和影片，有的父母還會把孩子的照片做個人化LINE貼圖，好奇升格父母後是不是都會有「走火入魔的曬小孩狂魔症？」

貼文曝光，一票網友有感，「我自己有小孩，也是不懂曬娃魔人的想法」、「尤其有的根本長的不可愛」、「你可以取消追蹤，有的照三餐PO真的很煩」、「看別人的小孩，真的覺得就長得很不討喜」、「老實說大部分都很醜」、「同感！我覺得小孩好看的很少，長得醜還一直曬」。

但有人認為發文曬小孩只是做紀錄，「有小孩就是甜蜜的負擔啊！有時候就是自己做個紀錄而已，不是要曬」、「自己做記錄，10年後會顯示10年前的照片」、「你沒當人父母不會懂，生小孩以後就被小孩綁死了啊！拍吃喝玩樂哪個能沒小孩，不然要發什麼？」、「話不要說得太滿，等你有小孩你也會這樣」、「因為生活被小孩佔領了沒辦法」。