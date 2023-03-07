數字科技旗下591新建案分析，今年329檔期推案量能再創新高，除了受通膨及高房價影響，最主要原因還是商辦供給大爆發所致，尤其近幾年不少建商經營橫跨多領域，在鞏固住宅市場之餘，也開始佈局擁有長期收益等優勢的商用不動產。以這次來說，包括商辦、廠辦在內的新進場個案總銷合計逾2千多億元；反觀住宅市場扣除商用地產後案量僅剩6400億元，和去年同期相比萎縮8%，熱度明顯退燒。

推案量強勁反彈的台北市，本次商用不動產可說鋒頭十足，威京集團在松山區京華城舊址重建而成的「京華廣場」，據悉該案銷售面積高達6.5萬坪，預計打造地上19層、地下7層樓共4棟的商辦大樓，總銷金額上看1600億元。另外，在中山區也有興富發和忠泰建設推出「國家企業廣場」、「忠泰世界廣場」，量體同樣突破百億，預計未來幾年北市商辦供給將進入高峰期。

新北市則因去年基期較高，加上大環境不佳，建商普遍以「不變應萬變」暫緩推案，導致總銷重跌800多億元，年減4成為各縣市最高，幾大推案熱區包括新莊、淡水及三重等地，現階段不只買賣雙方價格認知落差過大，建案去化逐漸放緩，隨著買氣停滯，更有賣壓浮現疑慮。而案量同樣縮水的桃園市，隨著房市前景不明，包括青埔、小檜溪等重劃區僅有零星中小型個案公開。

新竹量能較去年大減逾3成，據了解，目前當地觀望氛圍濃厚，不只中小型建商保守當道，連口袋深厚的品牌建商也做好長期抗戰的心理準備。台中這次總銷雖守住千億大關，但由個案數來觀察，整體表現平平，甚至買氣在打炒房政策衝擊下可說「比海風還冷」，現在當地不只投資客銷聲匿跡，就連自住客也謹守價格為王，不願輕易追高出手，僅少部分有讓利空間的個案較能吸引消費者買單，其他業者只能且戰且走，以低首付或贈送家電等促銷手法度小月。

台南市今年在延推案公開及指標案挹注下，反彈力道超狂，總銷金額從去年同期的141億暴漲至818億元，量能大增近700億，年成長更是驚人480%。至於高雄市整體量能持穩，北高雄仍是推案重點區域，包括仁武、橋頭均有百億案量進場。