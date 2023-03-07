名媛蔡天鳳遭殺害烹屍事件引來華人世界關注，而主謀蔡天鳳的前公公早年是警長，因性侵疑雲退休後便在家中養老，港媒近日挖出前公公在大陸竟有註冊資本額為5000萬人民幣（約2.2億台幣）的公司，鄺姓前夫為公司監事，父子倆除了握有上述的公司外，還有一間註冊資本為2000萬人民幣（約8千萬台幣）的公司，兩間公司註冊資本合計約7000萬人民幣，相當於3億多台幣，但目前僅知登記人姓名和蔡天鳳前夫、前公公雷同，暫時不能確定是否就是此案中兩名嫌犯。

28歲香港名媛蔡天鳳上月底驚傳失蹤，警方後來進一步在其前公公的租屋處發現蔡天鳳被分屍的遺體，據知蔡天鳳再婚後仍照顧前夫一家，3年前更砸上億現金買豪宅登記在前公公名下，去年底蔡天鳳提議賣房，因此跟前公公一家鬧得不愉快，私下更向友人透露，前夫一家對他態度大改，說話變得尖酸刻薄。

目前蔡天鳳的前公婆、前大伯、前夫都被逮捕，但因為不配合警方辦案，導致目前案情延宕，無法找全蔡天鳳的遺體，而被關押中的前公公，日前還傳出透過他人傳消息給蔡天鳳的現任公公，稱希望對方可以代付律師費，引來外界熱議。然而據《香港01》報導，蔡天鳳前公公似乎不如外界想的窮困，根據「天眼查」等APP，可發現大陸有以他為名成立的公司，註冊資本額為5000萬人民幣，前公公為公司的法定代表人、執行董事兼經理等，持股比例為80%，前夫則是公司監事，持股比例為20%，該公司登記的Email名稱是「alexkwong」，而前夫的英文名字也是Alex。

報導指出，上述公司成立在2020年，2021年父子倆又開設另一間公司，註冊資本2000萬人民幣，前公公是法定代表人、執行董事兼經理，是實際控制人及最終受益人，前夫鄺男同樣是公司監事，且兩人持股比例一樣是80%、20%，令人好奇鄺男一家當年開公司，資金來源是否是蔡天鳳。