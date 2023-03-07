「新光標普電動車ETF證券投資信託基金」總面額新台幣195億元整，由彰銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。此基金以追蹤「標普Kensho電動車市值加權指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。
證期局指出，「新光標普電動車ETF證券投資信託基金」投資於標的指數成分股票的總金額，應不低於基金淨值的90％、且檔數覆蓋率原則須達100％，亦將透過相關商品交易，使基金整體總曝險部位貼近基金淨值的100％。
金管會證期局表示，核准新光投信申報募集開放式指數股票型「新光標普電動車ETF證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。
「新光標普電動車ETF證券投資信託基金」總面額新台幣195億元整，由彰銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。此基金以追蹤「標普Kensho電動車市值加權指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。
證期局指出，「新光標普電動車ETF證券投資信託基金」投資於標的指數成分股票的總金額，應不低於基金淨值的90％、且檔數覆蓋率原則須達100％，亦將透過相關商品交易，使基金整體總曝險部位貼近基金淨值的100％。
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