38歲「零負評女神」林依晨出道多年，累積不少代表作。她曾透露一開始入行原因，是想要替家中償還數百萬的債務，豈料太過賣力地拍戲令她積勞成疾，更讓她在26歲那一年罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫，必須進行腦部手術，令人心疼不已。

其實林依晨的父母早在她5歲時就離異，直到她高二時媽媽累到腦中風，她才發現過去媽媽都是以用卡養卡的方式維持家中生計，導致家中負債數百萬，為解決家中的困境，林依晨決定踏入演藝圈，維持家計。進入演藝圈後，她相當賣力的拍戲賺錢，最高紀錄曾6年拍攝13部戲、3天只睡50分、更曾6天6夜沒闔眼。

當時23歲的她也擔心自己會因為太過操勞而有什麼意外，因此早早就立下遺囑，交代後事。到了26歲那一年，林依晨因為長期熬夜、過度勞累，身體終於亮紅燈，她被診斷罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫，必須進行腦部手術。在休養的時期，林依晨才開始轉變心境，學會珍惜自己，改走養生路線。

事實上，林依晨一出道就在戲劇《十八歲的約定》擔任女主角，之後她所演出的《我的秘密花園》、《惡作劇之吻》、《蘭陵王》、《我可能不會愛你》，深受觀眾粉絲喜愛，因此她一躍而升成為台灣一線女演員。過去曾有媒體揭露林依晨片酬，一集90分鐘領40萬，成為台灣片酬最高的演員。