「菸防新法急就章，校園菸害難預防。」教育部在2月初時以一紙「提醒事項」要求各大專校院1個月內移除校內室外吸菸區，這引起大專學生不滿，台灣學生聯合會等團體今天到教育部前抗議，他們認為這項政策倉促上路，只會讓吸菸學生轉為地下化，造成更多問題。

《菸害防制法》今年1月在立法院三讀通過，明定大專校院為全面禁菸場所，並且明定實施日期由行政院定之，不過至今行政院都未公告何時開始實施新修正的《菸害防制法》。

不過教育部在2月初時，以一紙「提醒事項」要求各大專校院用僅僅1個月的時間完成配套措施，包括像是校內法規修正、校內室外吸菸區的移除等。

教育部的快動作，讓吸菸的大專生族群不滿，包括台灣學生聯合會、台灣青年民主協會及陽明交大學生會陽明分會等團體，今天到教育部前抗議，他們要求教育部應給學校半年到一年的緩衝期，以夠周延的制訂禁菸規定。

台灣學生聯合會理事長、元智大學學生會長劉曜維表示，近期元智大學已經將吸菸區告示牌上貼「全面禁菸」的標語，並且掛上「全面禁菸」紅布條，但布條懸掛至今卻持續發生吸菸區仍有人群聚集吸菸，或是因為無吸菸區乾脆就隨意吸菸，更造成吸菸者與不吸菸者在校園社群爭吵，引發混亂。

台灣青年民主協會理事長張育萌則說，為了提高吸菸年齡，現在大學裡不管幾歲通通都不准抽菸，這是本末倒置。大學撤除吸菸區，反而造成校內吸菸者若要吸菸，只能偷偷抽菸，或是在校外抽菸，還造成吸菸者與非吸菸者不必要的衝突。

陽明交大學生會陽明分會會長張翔鈞說，合校之前的陽明大學，已經於2004年廢止全校吸菸區，成為「無菸校園」。然而，貿然廢止吸菸區區絕非有效降低吸菸人口的方式，「合理管理」才是有效的辦法。

教育部綜規司科長林珈夙回應，推動無菸校園已多年，為了維護師生健康，教育部將持續推動無菸校園。

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