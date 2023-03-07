中天綜合台《同學來了》明（8日）晚9點播出「喊水會結凍，喊米變肉粽！想當年我們可是轟動校園！」納豆分享在校時期的風雲事蹟：「我高中交了3個女友，有我們學校的、中山女中的，本來還想要再交一個景美女中的，結果交到第3個的時候發覺沒有更漂亮的，不然我本來的目標是前三志願的女校都要交1個。」這話讓阿Ken很驚訝：「我怎麼不知道有這回事？你這個身高居然能交3個女友，你生病開始會編故事了是不是？」

納豆也因愛耍寶而成為校園風雲人物，但阿Ken認為他也是演藝圈的風雲人物：「納豆是那種會玩又會讀書的人，沒唸書隨便考一考就進師大附中，但他也很勵志，因為演藝圈有很多人因為生病狀態不好，導致自信心減弱，但你為什麼都打不死？」

納豆（右）曝高中情史，卻被阿Ken認為在說謊。（中天綜合台提供）

安心亞羞曝學生時期是「校園發電機」：「我沒有勾引男人，我開學報到第2天就收到花跟熊娃娃，然後一學期就有7個男生跟我告白。」而在場的節目班底敲敲因為家人是明星而成為校園風雲人物：「我舅舅是明道，那時候《王子變青蛙》很紅，我無意間跟一個同學聊到我舅舅，結果他就大肆宣揚，後來全校都會拿照片跟海報來要簽名。」此話一出，全場震驚，但納豆也搬出「我舅舅侯友宜耶」，這話讓敲敲直喊：「我沒有要戰親戚啦！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。