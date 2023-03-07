為解決企業在數據安全操作方面的問題，並簡化監管結構，中國政府將設立一個集中管理大量數據的新機構。《華爾街日報》報導，據知情人士透露，這個新的國家數據局將成為中國各類數據相關問題的最高監管部門，一改目前多個部委共同監管的結構。

報導指出，這些人士說，預計設立該機構的計劃將在全國人大年度會議上討論並批准。這些知情人士表示，該機構設立後，將負責跨國公司能否將在華業務產生的數據出境問題的裁決。

他們表示，這個機構還將負責企業數據收集和共享規定的制定和執行。這些知情人士舉例稱，該機構可能禁止企業收集某些類型的消費者數據，或者審查中國公司計劃與海外商業夥伴共享的數據，以檢查是否可能違反國家安全規定。

這些知情人士稱，這個新的數據監管機構還將調查數位領域的各種問題，如利用算法操縱數據或誘使未成年人上網成癮，以及確定容易遭受網路攻擊的數據安全漏洞。

報導指，在企業面臨越來越多的數據相關法規時，該計劃將簡化數據治理程序，建立一個專門的數據相關問題的監管機構。

不過，了解該計劃的科技行業高管，對於設立一個新的監管機構是否會扼殺科技行業創新表達了擔憂，畢竟互聯網公司剛剛經歷了兩年的監管整頓。

目前，中國的數據監管由多個機構負責，包括中國國家互聯網資訊辦公室、工業和資訊化部以及國家發展和改革委員會，發改委是中國主要的經濟規劃機構。業內高管表示，多個機構並管有時讓企業感到困惑，不知道在合規問題上應該與哪個機構接觸。

知情人士稱，新機構將擁有與國家反壟斷局類似的地位，後者由一名副部級官員領導。2021年反壟斷局從一個小部門升格後，開始能夠更好地利用各個政府機構的資源來審查併購交易。