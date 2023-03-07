立法委員王鴻薇昨（6）日在臉書指出，開業40多年的台北市遼寧夜市老字號勝利號蚵仔煎，日前在臉書粉絲團發出特別公告，「本攤即將斷蛋，下週一起蚵仔煎『可能』沒蛋加」。結果遭到大量不理性民眾出征。粉專《文思革》則提到，日商すき家（食其家，Sukiya）晚間發文宣佈全台陷入缺蛋危機，但卻沒遭到集體出征的狀況。

すき家台灣6日在臉書公告「因雞蛋短缺部分餐點暫停供應」，並強調「目前因受到氣候變遷及禽流感的影響，『全台陷入缺蛋危機』。雖然本公司持續努力提供多元化餐點， 但因雞蛋嚴重缺貨，部分使用溫泉蛋的餐點暫時停止供應，造成不便之處，敬請見諒」。

由於有勝利號遭到海量出征的前車之鑑，不少網友都來到すき家的發文下面等著看熱鬧，並紛紛留言表示，「完蛋，小編要被出征了」、「那些出征蚵仔煎的要來了嗎？還是只敢挑小店霸凌」、「小心被各種舉報啊」、「完了完了芭比Q了」、「塔綠班在出征路上，請做好準備」、「我要看到血流成河」。

結果大量網友等來等去卻只等到寥寥幾人來抱怨，以及「沒台灣價值還敢開店」等反串留言，非常困惑，只能猜測「平常那些生龍活虎的出征怎麼都不見了」、「蚵仔煎被出征到刪文，結果遇到日本哥哥就縮起來了」、「連鎖企業說缺，他們就算想再繼續扯也掰不下去，只敢找小店舖欺負吧」、「日本大哥哥的店怎麼敢出征呢」、「這樓出征的戰力弱爆了，是不是經費不足」。

對於すき家臉書缺蛋公告一片祥和，文思革也嘲諷，「班班」還沒辦法做出是否出征的決策，是因為「一邊是友情一邊是愛情，左右都不是為難了自己。」