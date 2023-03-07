2023東京國際食品展7日開幕，中華民國對外貿易發展協會於6日舉辦「2023東京國際食品展展前記者會」，為台灣參展團隊做會前暖身。高雄市長陳其邁致詞時以日文推薦高雄鳳梨、香蕉、石斑、蜜棗等在地農特產，博得現場掌聲歡呼，在旁一起上台的嘉義縣長翁章梁與屏東縣長周春米也面露驚喜神情。

（左起）屏東縣長周春米,高雄市長陳其邁,嘉義縣長翁章梁三首長推介自家農漁產品(高雄市農業局提供)

高雄主要外銷日本農產品鳳梨、玉荷包荔枝及香蕉，水產品以鮪魚及秋刀魚為主，今年也透過拓銷計畫強力推薦高雄清脆多汁的蜜棗以及海味十足的烏魚子。像是在葛西批發市場首度亮相高雄蜜棗，並於千葉部分超市同步上架，積極向日本消費者推展新產品。除此之外，記者會現場也準備了「 荔釀玉荷包蒸餾酒」、「冰糖玉荷包燉銀耳露」、「桑椹蜜果 」與「一口烏」等優質農漁產加工品，讓日本消費者目不暇給，紛紛大呼過癮。

陳其邁推介的荔釀得來不易，每1000斤玉荷包，約可製出100公升玉荷包酒，一年只能產出1000瓶荔釀，相當珍貴(高雄市農業局提供)

陳其邁表示，高雄市政府十分重視日本市場，長期經營並強化外銷量量能，自2013年起每年參加東京國際食品展，更多次聯手其他縣市辦理聯合行銷，共同推廣台灣優質農產品，行銷「高雄首選」品牌，並與當地國內外重要人士交流合作、經驗分享，促進台灣與日本雙方農產業經貿交流。因疫情影響睽違三年，再次將高雄農漁產一舉推上國際舞台，率領13家廠商，藉由此次參展讓高雄農產品發光發熱。

陳其邁率領13家廠商，藉由此次參展將高雄農產品推向世界。(高雄市農業局提供)

高雄市農業局局長張清榮說，經營海外市場，除了果品本身品質優良外，要跨越檢疫難關的同時，運輸過程冷鏈處理技術也是重要關鍵， 在運輸過程為了保持低溫環境，鮮度不流失，農業局長期輔導農民 團體提升冷鏈設備及加工設備，冷鏈不斷鏈全面提升外銷鮮果品質 ，今年高雄蜜棗更成為全球首度進軍韓國首例，每年市府農業局辦理海外拓銷活動逾160場，拓展多元銷售通路，讓更多海外消費者 透過新鮮香甜的水果認識高雄，多箭齊發、提高市佔率。

高市農業局每年辦理海外拓銷活動逾160場，拓展多元銷售通路(高雄市農業局提供)

經高雄市政府統計，111年高雄外銷量達5,282公噸，輸日量達 4,253公噸，佔整體8成，今年則自1月份開始，陸續出口香蕉及蜜棗等產品，預計將從3月份起陸續出口鳳梨，目前預計輸日鳳梨已較去年成長兩成，期待出口量持續開出紅盤。至於高雄年漁業生產量約53萬噸 ，占全國總產量約55%，為全國第一，產值約新台幣324億元，鮪魚及秋刀魚為我國輸日主要魚種，111年鮪、魷魚輸日重量5.4萬公噸 ，價值約104億元，輸日金額佔整體32%。

(左起)黃飛鳳議員+陳其邁市長+張博洋議員+李雅慧議員共同推介高雄產品(高雄市農業局提供)

去年農委會也將高雄石斑魚與日本藏壽司公司在東京簽署採購備忘錄，未來在日本也能吃到高雄的石斑魚，然今年特別推出宏裕行與梓官區漁會共同推出日本 消費者極為喜愛的烏魚子產品以及肉質細嫩的午仔魚，讓日本消費 者也能享用到高級的海味珍品。此外，宏裕行的花枝系列產品、安永公司所生產的鱸魚精、虱目魚肚調理包以及允偉的生食級的鯛魚片，搶攻日本市場。