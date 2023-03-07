根據證交所及櫃買中心截至3月6日資料，本月即將有24檔債券ETF進行除息，除息日集中在16日至21日。其中，值得留意的是，連評等A級以上的優質公司債ETF，都有高配息水準，例如採取季配息的統一美債10年Aa-A ETF（00853B），最新公告本季每受益權單位擬配0.33元，換算年化殖利率逼近5%。法人建議，在升息末段布局高評級債，有機會先拿配息再賺資本利得。

投資評等在A級以上的公司，具有經營風險低、財務體質佳、違約率低的三大特質。以統一美債10年Aa-A ETF（00853B）來說，追蹤指數是彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數，選債標準需是流動佳、美元計價、優先償債順位，從投資等級債再精選出高評等優質債券，目前投組有96%持債是A級以上，十大發行公司包括蘋果、亞馬遜、花旗等各產業龍頭，都是全球知名的一流品牌企業。

法人表示，債券市場特性是，非投資等級的公司發債籌資，為了吸引投資人，會給出較高的配息率，相對的，在景氣逆風時，此類公司可能因經營困難、利息負擔太重等因素，投資人需承擔較大的違約風險。因此，今年在高利率環境及景氣仍具不確定下，選擇高評級公司債，相對較穩健。

此外，受到美國聯準會暴力升息影響，高評級公司債殖利率來到歷史高位，目前市場普遍預期美國將在上半年終止升息，按歷史經驗，當升息達到終點前，高評級債券價格會提前觸底反彈，這表示，投資人未來有價格上漲的空間可以期待。對於有興趣在資產組合納入高評級債券ETF的投資人來說，現在可說是入手的甜蜜點。

要提醒的是，統一美債10年Aa-A ETF（00853B）實際配息金額將在本月15日進行公告，預定17日除息，想參與本次配息的投資人，最晚需在16日前買進並持有。