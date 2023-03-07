烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）激戰，俄軍要求支援。

俄羅斯耗費龐大的資源，久攻烏克蘭不下，至今已超過1年。分析家說，中方部分由於汲取了俄烏戰爭的教訓，國防產業重心將從大型硬體專案，轉移到開發核心技術。

據《南華早報》（South China Morning Post）6日報導，觀察家說，俄烏戰爭暴露了俄方蘇聯時期設計武器、裝備和軍事準則上的一連串罩門，而這些都是解放軍所承襲的。

此外，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，中美間的對峙和緊張也提醒北京，有在國防工業，尤其是研究機構內維持科學專業的迫切性。他說，大約近10年來，解放軍把多數資源都投資在採購硬體和武器系統上。而中國大陸國務院總理李克強的政府工作報告顯示，中方會放緩國防製造步伐，更專注於國防技術研發。

此外，他說，對研究缺乏投資阻礙了解放軍裝備升級，並實現整合所有作戰聯隊和武器平台的長期目標。而李克強在任內發表的最後一次政府工作報告中說：「中國要鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強國防科技工業能力建設。」

另一方面，中國國防部發言人譚克非周一說，增加軍費是要「全面加強練兵備戰，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力」。其次，他強調，中方需要加快建設現代化後勤，實施國防科技和武器裝備重大工程，加速科技向戰鬥力轉化。此外，他指出，中方需要鞏固拓展國防和軍隊改革成果，保障重要領域改革舉措和急需政策制度實施，提高軍事治理水平。

而北京海軍專家李杰說，解放軍了解，有必要整合並開發在俄烏戰爭中表現良好的特定武器，如無人機、高超音速武器，還有如太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）衛星系統等成本低廉，但卻可靠的通訊系統。

他指出，烏克蘭戰爭向世人證明，整合有人與無人技術，還有建立中央指揮系統，以連結通信、情報和武器系統的重要性，而這需要解放軍改變訓練策略。同時李杰說，解放軍必須研究俄烏兩軍的戰術，而雙方在戰鬥中都使用了蘇聯時期的武器。此外，解放軍必須開發更多武器和戰略，以應付華府軍售台灣的不對稱武器。