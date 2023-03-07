女星Sandy（吳姍儒）去年1月結婚，同年宣布有喜，現在懷胎9個多月，專心在家待產，不忘透過社群平台分享生活。昨（6日）吳姍儒無預警公開即將臨盆的大肚，透露為何那麼會藏肚的原因。

吳姍儒6日在社群平台表示，懷孕期間很多人說她很會藏肚，對此她解釋：「我也不是故意的⋯肚子就是忽大忽小，有時候看得清清楚楚，有時候我都看著鏡子噗哧笑出來：『是假懷孕嗎？』、『怎麼什麼都看不到？』」接著透露自己私下很愛穿寬大的衣服，甚至會買男裝，所以懷孕後期才真的有明顯的視覺改變。

吳姍儒同時公開為代言拍下的照片，笑說：「怎麼樣？這次的照片真的是巨肚了吧～祝我順產」，但也保證廣告播出後，觀眾還是看不出孕肚。

此文一出，引起廣大的討論度，女星林昀希驚呼：「變超大～～～～～～」曾之喬也留言：「祝你順產喔。」其餘網友則紛紛誇讚：「最美孕媽咪」、「好可愛的巨肚」、「狀態超好」，其中一名網友留言問：「為什麼臉還是那麼小小小？」吳姍儒親自解答：「感謝天感謝地感謝爸媽給我的基因。」