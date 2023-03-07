大陸觀察者網7日刊出北京大學國家發展研究院院長姚洋的專訪內容。姚洋認為，要達成所謂2035遠景目標，今年大陸經濟將面臨三大挑戰，分別是經濟增長速度要維持在潛在增長速度左右、儲蓄率至少保持在35％以上，以及政府如何保持政策的連續性和穩定性，給市場穩定的預期。

姚洋接受專訪指出，過去幾年的一個比較重要的變化是，大陸企業都在全面地轉向以創新驅動為主，過去「賺快錢」或者通過資本運作賺錢的現象慢慢絕跡了，這也是為下一步的高速增長奠定基礎。

針對大陸政府工作報告提出5％的經濟增長預期目標，姚洋則認為「趨於保守」，主要原因恐怕是2022年沒有達到5.5％的增長目標，但也在合理區間。他覺得市場不用悲觀，今年的增長速度達到5.5％甚至6％都是有可能的。

此次政府工作報告多次提出「兩個不動搖」，姚洋指出，大陸基本經濟制度沒有變化，也意味著政府對民營企業的支持政策沒有變化，「問題實際上出在執行層面」。例如地方為了免責或避責，在發放政府採購專案訂單時，傾向於發給國有企業；國有企業獲得政府訂單之後，轉包給民營企業，坐地收取訂單金額7％的手續費；銀行傾向於貸款給國有企業等。

因此，民營企業最後「理性」思考的結果，就是引進國有資本尋求政策保護。所以現在的「混合所有制」是雙向的，一方面民營資本在進入國企，另一方面，民營企業也希望引入國營資本，戴上「紅帽子」。民營企業感覺不到溫暖，就是因為執行層面對民營企業的國民待遇沒有落實。

大陸提出所謂2035遠景目標，經濟上面臨那些挑戰？姚洋指出，首先是經濟增長速度要維持在潛在增長速度左右，而要達到2035遠景目標，經濟增長速度年平均下來不能低於4.7％，「這是我們面臨的第一個巨大挑戰」。

第二個挑戰是，大陸儲蓄率目前是45％，高儲蓄率可以轉化成投資，是技術進步的資金保障。但是長遠來看，消費占國內生產總值（GDP）比重如果上升太快，也就是儲蓄率下降太快，就會影響投資和科技進步。因此，到2035年，儲蓄率至少還得保持在35％以上。

第三個挑戰是，政府如何保持政策的連續性和穩定性，給市場穩定的預期。比方說從2020下半年開始，針對房地產企業資金監測和融資的「三道紅線」，以及對教培行業的治理，都是「用藥過猛」的政策。如何統籌調節經濟與保持經濟活力之間的關係，也是新政府面臨的挑戰。