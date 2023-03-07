5年前Uber的鄧姓女司機開車載送3400萬元現金，不料被3名搶匪搶走現金，檢方起訴指控，幕後主使者新加坡舞廳經營者郝廣民，最高法院駁回檢方上訴，認定檢方舉證不足以證明郝男參與犯罪，判他無罪確定。

檢方起訴指控，2018年10月29日晚間，開Uber的鄧姓女司機與同車王姓女子替地下匯兌業者護送現金，郝廣民是新加坡舞廳股東及經營者，他指示劉姓、王姓及林姓男子（判囚9年半確定）趁2女停車購買鹽水雞之際，共同強盜車內現金。

劉、林頭戴棒球帽、配戴口罩，分別進入車輛之駕駛座及左後乘客座，並由林手持刀具1把揮舞，由劉將王女強推下車，因王下車後仍以手拉住車身並高聲呼喊搶劫，林男於是持該刀具抵住王背後迫使其鬆手，並與劉強行開走車輛。

劉等3人強盜車內約3400萬元款項得手後，將車輛棄置後離去，並將強盜所得贓款帶回租屋處（因移車過程過於匆忙，有200萬元現金贓款遺落車內），警方獲報後陸續將王、林2人逮捕到案，另對劉男發布通緝。

檢方起訴指控，幕後主使者是郝廣民，台北地方法院一審依夥攜帶武器強盜罪將郝男判刑10年，但台灣高等法院二審逆轉判無罪，經最高法院撤銷，高院更一審仍認為依檢察官所舉證據，尚不足以證明郝有參與強盜判決無罪，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。