台中市61歲的蔡姓男子，4日上午11時10分，騎機車行經清水區中山路與鎮南路口，疑似違反號誌，碰撞走在行人穿越道42歲的丁女。警方指出，蔡男因無照駕駛恐遭警方開罰，隨即逕行離去，丁女手腳及臉部擦傷，經送醫後幸無大礙。警方調閱監視器將蔡男傳喚到案，將蔡男依公共危險罪嫌，函送台中地檢署偵辦。

「台灣最美麗的風景是人！」民眾在臉書「清水小鎮」PO文說，剛剛在中山路全家看到一個騎車的阿伯，撞倒一個過馬路的女士，女生都還站不起來，扶起摩托車騎著就跑了，還好不知道那家店的店員出來幫忙扶進人行道，阿伯你真的不能這樣子，女生嘴巴裡都是血‧‧。

警方指出，清水警分局即派員調閱附近監視器，惟當下該地區因故停電待修復，無法即時調閱，警方鍥而不捨擴大調閱監視器後掌握蔡男身分，於5日下午通知蔡男到案說明後，將蔡男依公共危險罪嫌，函送台中地檢署偵辦。另外，事故肇因，將移請交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，駕駛人應依標誌、標線、號誌規定行駛，並應禮讓行人優先，以維護用路人生命財產安全，另外，對於不法行為，警方將全力查緝到案，決不寛貸。