在目前重視多元學習的趨勢下，體育領域也是重要的一環。基隆市教育處7日公告，基隆市國中各校體育班將於2023年4月8日辦理甄試。本年度招生學校計有正濱國中、南榮國中、中正國中、明德國中、銘傳國中、八斗高中(國中部)等6校，簡章可至各校網站下載或至各校索取紙本，請民眾注意報名日期。

教育處表示，基隆市市學校體育班提供各項資源培養學生競技運動能力，體育班學生在全國賽事屢創佳績，市府同時也挹注經費跟師資照顧學生課業表現，讓學生在追求卓越運動表現時亦能有良好課業成績；並積極與各優秀高中合作，協助體育班學生繼續升學，以達到適性揚才、多元發展之理想。2023年4月8日各校將辦理甄試，甄試結果預定於2023年4月13日公告於各校網站，錄取結果亦會由各校同時通知。

教育處說明，基隆市各國中體育班有不同體育專業，分別為：正濱國中-田徑、籃球；南榮國中-田徑；中正國中-田徑、網球、民俗體育；明德國中-射擊；銘傳國中-籃球、射箭、桌球；八斗高中(國中部)-排球、跆拳道、橄欖球。簡章電子版可以至各校網站下載，紙本簡章可至各校索取。

基隆市教育處長劉美蘭表示，基隆近年積極整備體育班設施設備與充實專任運動教練，發展科學化運動訓練，不論在各項獎補助金、選手訓練或者選手照顧方面皆不遺餘力，歡迎對體育競賽有興趣之青年學子加入，請家長及同學注意報名日期。

基隆市國中體育班報名日期如下：

正濱國中、南榮國中、八斗高中（國中部）：即日起至2023年4月7日（五）。

中正國中：2023年3月13日（一）至2023年3月18日（六）。

明德國中：2023年3月29日（三）至2023年3月31日（五）。

銘傳國中：即日起至2023年3月31日（五）。