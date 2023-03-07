台灣鬧蛋荒，許多超市祭出限購雞蛋的措施，甚至有夜市的蚵仔煎攤販宣布無蛋可加，昨天開始停賣各式各樣的雞蛋料理，而台灣缺蛋的悲慘狀況也登上大陸微博的熱搜榜，引起大陸網友討論，不少人驚呼，這是「蛋」盡糧絕了？

台灣缺蛋的相關消息登上微博熱搜，包括「台灣有觀光點1人限購2顆茶葉蛋」和「台灣面臨史上最久缺蛋荒」等話題引起陸網討論不斷。

台灣知名遼寧夜市老字號攤販「勝利號」宣布3月6日起蚵仔煎恐會無蛋可加，蛋花湯、煎蛋和滷蛋等雞蛋料理將暫時停售；南投知名觀光工廠，因為紅茶熬煮的茶葉蛋聞名，如今受到蛋荒影響，每人每天限購2顆。

不少大陸網友看呆直呼，「輪到台灣沒有茶葉蛋吃了」、「限購2顆也太慘了，根本吃不飽」、「上個月就有朋友問，能不能賣雞蛋過去」、「太搞笑了，怎麼會有人缺蛋」、「這是『蛋』盡糧絕了？」

不過，也有網友表示，不是只有台灣才缺雞蛋，全球都缺雞蛋，因為最近一年受到禽流感影響，導致很多雞死掉，進而影響到雞蛋的產量，美國、歐洲、泰國、菲律賓、印尼、越南、日本乃至大陸等，多多少少都有受到一些影響。