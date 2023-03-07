美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間3月6日下午在國務院接待立陶宛外長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）會後發布聯合聲明，表示會強化立陶宛與台灣經濟夥伴關係，支持台灣有意義參與國際組織，並強調會持續抵抗中國經濟脅迫，外交部對此友我內容表示誠摯感謝與肯定。

布林肯於美東時間3月6日下午在國務院接待藍柏吉斯，會後發布聯合聲明，表示會強化立陶宛與台灣經濟夥伴關係，支持台灣有意義參與國際組織，並強調會持續抵抗中國經濟脅迫。外交部說明，外交部一向秉持開放且務實的態度，與全世界理念相近夥伴積極保持互動，並尋求強化雙方實質合作關係的機會。

外交部指出，台灣與立陶宛是共享民主自由價值理念的夥伴，分別位於亞洲及歐洲捍衛民主戰略第一缐，我方一貫歡迎國際社會持續關注台海情勢，並採取有助維護區域和平穩定的舉措，也樂意與全球理念相近國家共同維護以規則為基礎的國際秩序。