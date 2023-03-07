劉女涉嫌販毒，並隨身帶大金剛鸚鵡把風。（台中市刑大提供／陳淑芬台中傳真）

劉女涉嫌販毒，並隨身帶大金剛鸚鵡把風。（台中市刑大提供／陳淑芬台中傳真）

毒品界「女虎克船長」 金剛鸚鵡肩上把風還是遭逮

台中市刑大查獲毒品界的女虎克船長！劉姓女毒販行事謹慎，隨身帶1隻大金剛鸚鵡把風，牠見陌生人接近就會躁動尖叫警示，劉女將毒品分裝在茶葉袋交易，逃避查緝。警方今天表示，警方搜索查獲毒品海洛因3.1公克及安非他命65公克、電子磅秤、封口機等證物，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，經檢方偵結起訴。

電影「虎克船長」風靡不衰，尤其，隨身帶著1隻說話流利的綠色鸚鵡最受矚目，台中市刑大查獲涉嫌販毒的劉女，猶如虎克船長翻版，出門販毒必帶1隻藍、黃色的大型金剛鸚鵡，鸚鵡站在劉女右手臂上，全程把風警戒，只要發現周邊有陌生人接近，就會躁動尖叫警示，劉女與鸚鵡感情相當好，一路常逗著玩，相當顯目奇特。

刑大偵二隊隊長洪緯儒表示，警方偵辦販毒案向上溯源，追出住在中市北區的劉女，平日除涉嫌販毒為主，兼賣茶葉。警方長期埋伏跟監，去年發現劉女北上進貨，取貨返抵台中後，警方持檢察官簽發拘票將她拘提到案，。

警方調查發現，劉女行事謹慎，不但養鸚鵡把風，在交易前都將毒品裝到茶葉袋內，先以封口機封好，佯裝是茶葉買賣。警方查獲第一級毒品海洛因3.1公克、二級毒品安非他命65公克、電子磅秤、封口機及茶葉分裝袋、現金2萬8500元等證物，移送台中地檢署，經檢察官偵結，認犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

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