婦女節前夕台中市警察局第二分局舉辦一場「HEAR ME」茶會，邀請內、外勤女性同仁至分局分享職場與家庭經營的經驗，聆聽女性同仁的心聲，並準備了「蒙恩聽障烘焙坊」的午茶伴侶禮盒，以實際行動支持聽障朋友就業，用「食力」做公益。

三八婦女節又稱國際婦女節，這個國際性節日的核心價值是為了感謝女性在社會不同領域做出的貢獻並慶祝其成就，同時也具有促進性別平等的意義，「麵包與玫瑰」是1908年3月8日婦女遊行時的一句口號，麵包代表最基本的溫飽，玫瑰代表理想中的生活質量，這句口號成為女性覺醒、追求生活品質和自我價值的精神。

慶祝婦女節，台中市警察局第二分局舉辦一場「HEAR ME」茶會，除聆聽女性同仁的心聲，並準備了午茶伴侶禮盒、玫瑰花獻給他們。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第二分局這場「HEAR ME」茶會，除邀請內、外勤女性同仁至分局分享職場與家庭經營的經驗，聆聽女性同仁的心聲，而分局長楊川也為每位女性同仁精心準備了「蒙恩聽障烘焙坊」的午茶伴侶禮盒，並獻上象徵愛與美的玫瑰花，帶給大家味蕾及心靈的雙重滿足，除了呼應婦女節的由來，同時也以實際行動支持聽障朋友就業，用「食力」做公益，更為活動增添溫暖色彩。

楊川表示，女性同仁在陽剛的警察工作中，以特有的琴心劍膽堅守崗位，正所謂「身在公門好修行」，期許女性同仁以溫暖及堅定的力量，持續關懷弱勢族群，積極為民服務，由自身開啟善的循環，為民眾營造安居樂業的移居環境。