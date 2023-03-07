仁愛傳教修女會創辦的「德蘭園老人安養中心」，專門收容中風、癱瘓或老人癡呆症的老阿嬤們。與德蘭園比鄰而居的台糖公司研究所，今天與台糖台南營業所一起前往德蘭園探訪，並捐贈有機米、沙拉油、生活物資一批，除表達對德蘭園長期關懷與照顧弱勢族群的支持，也籲請更多善心人士及團體一起做公益。

1980年代仁愛傳教修女會在台南二空新村創辦「德蘭園老人安養中心」，專門收留貧病、家人無法照顧的年長者，目前該園共收容近20名罹患中風、癱瘓或老人癡呆症的阿嬤們，修女們也都本著基督的愛，給予這些德蘭園住民無微不至的照顧。

台糖研究所與德蘭園比鄰而居，有感於修女們無私的用心與大愛，特地捐贈台糖公司自有品牌的有機米、沙拉油、砂糖、黑白五寶及穀康沖調飲品等生活物資一批，表達對德蘭園協助弱勢者信念的支持。

德蘭園表示，園內收容一些早期家庭及公家機關無法照顧或補助的阿嬤們，由於修女們人數不多，要長期維持安養中心的確不容易，因此特別感謝台糖公司的愛心送暖，也感恩志工們的付出奉獻，歡迎大家能加入服務一齊幫忙。

台糖研究所所長黃怡仁表示，台糖研究所平時除進行研究開發及協助各事業單位問題解決外，也致力於與鄰近村里共同營造溫馨有情的社區環境。在秉持台糖公司企業永續發展政策下，希望更多善心人士及團體，加入關懷弱勢族群的行列一起做公益。