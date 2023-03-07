CRIF分析，自2018年美國發動美中貿易戰，並鼓勵美國海外製造業返美投資以來，「東進美國」就一直是台灣產業思考的重要議題，不過考慮到生產成本和投資效益，相較於台灣上市櫃公司供應鏈不斷向東協移動，「東進美國」則處於審慎評估投資的情況，因而投資家數增加速度緩慢。但另一方面根據CRIF的統計台灣上市櫃公司投資美國子公司的效益，自疫情後2020年開始也有非常明顯成長，且新投入資本也超過600億元，顯示東進效應會隨著美國的政策走向慢慢發酵。

CRIF依據股市公開資訊觀測站的上市櫃公司投資海外子公司資訊，統計2019年至2022年第3季止，上市櫃公司投資美國子公司家數由1,005家緩步上升到2022年第3季的1,022家，投資家數只增加17家增加速度緩慢；但是對美國的總投資收益則由2019年的78.39億元、2020年的141.93億元上升到2021年的443.08億元，三年來投資收益成長高達465.22％，成長幅度驚人。不過CRIF也指出， 相對於2021年上市櫃公司投資美國子公司金額高達5,723.35億元，投資收益443.08億元，投資收益率為7.74％，並不算突出。

如果扣除仍在建廠中的台積電亞利桑那廠的投資金額216.43億元，則投資收益率提升到8.05％。若以截至2022年第3季為止，投資收益253.71億元，在不計算台積電亞利桑那廠投資金額的情況下(投資6096.58億元)，推估全年投資收益大約可達350億元，投資收益率約為5.74％則會較2021年呈現衰退，若與同期上市櫃公司投資中國大陸的投資收益率16.06％相較則更為相形遜色。再以2022年前3季投資美國的1,022家子公司的認列投資收益家數來看，僅有391家為獲利，286家認列投資虧損（另有345家則未認列任何投資收損益），但有62家公司開始投入資本，另有82家公司也對美國子公司進行增資，顯示東進的投資效益是高或低也會逐步看到結果。

若以上市櫃公司截至2022年第3季的美國子公司投資收益前10大公司名單來看，相信跌破多數人的眼鏡。因為被動元件龍頭國巨旗下的KEMET CORPORATION（電子元件銷售）以投資收益高達104.71億元排名第1名，第2名為大成不銹鋼旗下美國大成國際公司TA CHEN INTERNATIONAL, INC.（不銹鋼管等產品銷售），投資收益也高達83.85億元。投資收益第3名及第4名分別為國巨旗下KEMET CORPORATION轉投資的KEMET ELECTRONICS CORPORATION（電子元件產銷），以及國巨直接持有的PULSE ELECTRONICS CORPORATION（投資控股），投資收益也分高達65.05億元、28.81億元、第5名則為大成不銹鋼旗下的大成國際鋼鐵轉投資的BRIGHTON-BEST INTERNATIONAL, INC.（進出口及銷售合金鋼等材料螺絲螺帽產品），投資收益為18.95億元。第6名為岳豐旗下的UNC INVESTMENT & DEVELOPMENT INC.（房地產公司），因為出售房地產投資收益12.94億元，第7名及第8名則為中信金控旗下的CTBC CAPITALCORP.（投資業務）及及轉資的美國中信銀行CTBC BANK CORP.(U.S.A)，投資收益也分別有11.66億元及11.14億元。第9名為長榮海運旗下的EVERPORT TERMINAL SERVICES INC.（碼頭服務），投資收益8.23億元，10名為台塑集團旗下台塑石化投資的台塑石化美國FPCC USA, INC（油品探勘、油氣探勘），投資收益7.11億元。

值得注意的是，美國投資收益前10大子公司合計投資收益高達352.45億元，甚至超過全體上市櫃美國子公司的總投資收益，顯示獲利非常集中，且286家虧損子公司的合計虧損達251.27億元之故。其中國巨占有3家公司（其中2家為母子投資關係），大成不銹鋼及中信金控旗下也各有2家子公司入榜（中信金控2家子公司亦為母子投資關係）。其中最值得注意的是，國巨轉投資的PULSE ELECTRONICS CORPORATION，連續四年入榜美國投資收益前10大公司。

CRIF指出美國進一步壓迫中國大陸在半導體的發展空間，必然會使得相關供應鏈可能向美國進一步靠近，但赴美投資必然是大型投資。不過生產成本過高的因素，仍然會是一個障礙，相關的投資評估，必須考慮有足夠的獲利空間，相關供應鏈也會觀察台積電在美國投資設廠營運後的成效，以作為東進的指標。