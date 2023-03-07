歐洲央行自去年七夜以來累計已升息300基點，並宣布三月會再升息50基點。但歐洲央行為之後的動作保留了空間，稱將逐次在會議上討論升息，並依數據來決定。

保守派和政策上鷹派的Holzmann說，根據當前趨勢，他支持在三月、五月、六月、七月分別將利率調升50基點。

「我預計，通膨將需要很長時間才能回落」，Holzmann稱：「我希望在未來12個月內，我們將達到利率峰值」。

按照Holzmann的呼籲，存款利率在七月將來到4.5%，高於市場預期的4%峰值水準，也是其他政策官員從未在公開場合倡議的利率水準。

Holzmann表示：「如果要在可預見的未來，讓通膨回落到2%，就必須採取限制性措施」，他指出，只有4%的存款利率才會開始限制成長。

Holzmann還呼籲歐洲央行加速縮表，可能的方式是提前結束對新冠疫情緊急購買計畫(PEPP)的全面再投資。

此外歐洲央行首席經濟學家Philip Lane也在周一指出，儘管出現物價壓力放緩跡象，歐洲央行應該在接下來幾個月進一步加息，以打擊高通膨。

Lane表示，未來利率上升的「調整」，將取決於歐洲央行在下周將公布的新的經濟預測，以及即將出爐的新數據。

他也強調，原物料、經濟活動、供應鏈瓶頸的緩解，正在抵銷食品和勞動成本的壓力。