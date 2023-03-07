回顧去年冬季，除了迎風面的東北部、東半部等，其餘地區降雨均偏少，根據中央氣象局統計，上季冬季新竹以南冬季平均累積雨量為近60年來最少，而今年春雨以偏少至正常為主，梅雨是否能緩解南部旱象仍充滿不確定性，百年大旱恐再上演。

程家平表示，過去1季(2022年12月至2023年2月)整體平均氣溫正常，不過冷暖交替幅度大，而上季冬季平均雨量位於正常範圍，但除了東北部、北部和東部降雨稍微多些外，中南部雨量仍偏少，平均雨量只有氣候平均值的4成。（氣象局提供）

中央氣象局今(7)日舉辦「2023年春季展望」記者會，氣象局副局長程家平表示，過去1季(2022年12月至2023年2月)整體平均氣溫正常，不過冷暖交替幅度大，而上季冬季平均雨量位於正常範圍，但除了東北部、北部和東部降雨稍微多些外，中南部雨量仍偏少，平均雨量只有氣候平均值的4成。

陳怡良表示，從去年6月以來，新竹以南累積雨量甚至少於2020和2021年，是近70年來第4少雨，和2020-2021年的百年大旱差不多，新竹以南冬季平均累積雨量更是近60年來最少；降雨天數上，日月潭、阿里山、嘉義、台南等4站則為設站以來同期最少。（氣象局提供）

氣象局預報中心副主任陳怡良表示，從去年6月以來，新竹以南累積雨量甚至少於2020和2021年，是近70年來第4少雨，和2020-2021年的百年大旱差不多，新竹以南冬季平均累積雨量更是近60年來最少；降雨天數上，日月潭、阿里山、嘉義、台南等4站則為設站以來同期最少。

陳怡良說，展望今年春季，反聖嬰現象已逐漸減弱，降雨方面預估3至4月的雨量為偏少至正常，5月進入梅雨季，但降雨量預測不確定性高，現階段南部水庫水位大多偏低，呼籲民眾愛惜水資源並注意節約用水。