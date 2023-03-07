《日本經濟新聞》針對2月28日引述不明消息來源，指台灣有9成退伍軍官赴陸國賣情報牟利一事造成困擾表達遺憾。對此，前立委蔡正元質疑「受訪者是誰？」並推測此人一定具有民進黨高層等4個身分，並點名最近接受過《日經》採訪的人包含外交部長吳釗燮。

《日經》日前報導稱台灣國軍幹部以外省人居多，並提到有高達9成的台灣軍官退役後前往中國大陸，以提供國軍情報換取金錢，該報導近日在台灣引發極大風波。對此，《日經》已在原報導相同版面刊登聲明，鄭重澄清表示報導中的陳述僅為受訪者個人的立場及意見，並不代表日本經濟新聞社的立場，對於該報導造成困擾表示遺憾。

對此，蔡正元在臉書質疑，「受訪者」是誰？他提到《日經》是很嚴謹的媒體，很少有無中生有，也不會道聽塗說，會這麼報導，一定是有採訪到「重要人士」的說法。

至於這位受訪的「重要人士」是誰？蔡正元推測，此人一定是民進黨高層、一定是接觸得到總統蔡英文的人、一定是台獨份子以及一定是本省人，「最近接受過日本經濟新聞採訪的人有誰？吳釗燮接受過採訪，還有誰接受過採訪？」