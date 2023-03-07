「新北好星市集聯合摸彩活動」，已由市場處處長李長奎(右)於直播抽出得獎幸運兒。圖/新北市政府提供

來市場買菜也會中獎喔！新北市政府市場處於今(112)年1月舉辦「新北好星市集聯合摸彩活動」，吸引逾11萬人參與，市場處已公布123位中獎幸運兒，每人可獲得200至1萬元不等之市場現金抵用券，市場處提醒獲獎的民眾記得在本月底前往市場消費。

新北市政府市場處於112年1月舉辦「新北好星市集聯合摸彩活動」，吸引逾11萬人參與，中獎名單已公布於「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁。圖/新北市政府提供

市場處長李長奎表示，目前中獎的123位幸運兒已公布於「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁，使用期限至112年3月31日止，使用地點為新北10座指定市場，他並溫馨提醒獲獎民眾趕緊前往消費。

市場處表示，新北市於去(111)年度經濟部優良市集暨樂活名攤評核超越以往，勇奪6座五星優良市集及4座四星優良市集，讓全國看見新北市場的轉變是現在進行式，未來也會持續推動市場的轉型，傳承市場的人情味；同時也恭喜中獎民眾，歡迎多到新北感受星級市場的魅力。

幸運獲獎的王媽媽說，平常就經常到泰山市場採買一家人的食材，很喜歡乾淨寬敞的空間，而且還有座椅可以暫時休息。在1月份看到有抽獎活動，趁著年節馬上卯起來買，並立刻將摸彩券投入箱子裡，收到中獎簡訊時真的很驚喜，全家人一個月的晚餐直接免費。

市場處補充說明，112年1月13至20日到10座指定市場單筆消費滿100元可獲得1張摸彩券，很感謝11萬市民朋友踴躍參與，市場處已直播抽出得獎名單並公布於「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁，獎項包含200至1萬元不等之市場現金抵用券共123份，總金額高達15萬元，單張面額50元，使用期限至112年3月31日，可於泰山、林口、五股、三峽、永和永安、汐止秀豐、汐止林森公有市場，及淡水中正美食廣場、瑞芳美食廣場與汐止觀光夜市等10座指定市場折抵消費，詳情請上「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/ntpcemarket/)。