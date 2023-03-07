隨著疫情逐漸趨緩，不少人都安排出國旅行放鬆身心，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座外出旅遊的最佳玩法、旅伴，以及可能有意外之財的月份，其中牡羊座宜參加冒險行程，和獅子座、射手座、水瓶座結伴玩最爽，3、4月出遊最可能得到意外之財，摩羯座則喜歡選擇熟悉的旅遊目的地，在12月出外旅遊易受財神眷顧。

●冒險型旅行者：牡羊座、射手座、獅子座

牡羊座、射手座、獅子座擁有勇敢而冒險的靈魂，追求高機動性的旅行體驗，並喜歡挑戰自己，探索未知領域，享受冒險和刺激。通常會選擇獨特的旅遊目的地，充分利用旅行機會來開闊自己的眼界。

▍牡羊座：勇敢、熱愛冒險、喜歡尋找刺激的體驗

容易獲意外之財月份：3月、4月

最佳旅伴：獅子座、射手座、水瓶座

▍射手座：愛好冒險、喜歡沉浸在當地體驗中

容易獲意外之財月份：11月

最佳旅伴：牡羊座、獅子座、水瓶座

▍獅子座：自信、風度翩翩、擅長主導

容易獲意外之財月份：5月、7月

最佳旅伴：牡羊座、射手座、雙子座

●精細型旅行者：金牛座、處女座、天秤座

金牛座、處女座、天秤座是細心而注重品質的人，會在旅行前做充分的準備，以確保每一個細節都能得到關注和照顧，喜歡選擇舒適的旅館和環境，享受高品質的旅行體驗。

▍金牛座：享受舒適、品嘗美食

容易獲意外之財月份：5月、6月、7月

最佳旅伴：處女座、摩羯座、巨蟹座

▍處女座：組織性強、欣賞美學和設計

容易獲意外之財月份：7月、8月

最佳旅伴：金牛座、摩羯座、天蠍座

▍天秤座：喜歡平衡、體驗多元化

容易獲意外之財月份：8月、9月

最佳旅伴：雙子座、水瓶座、巨蟹座

●創意型旅行者：雙子座、水瓶座、天蠍座

雙子座、水瓶座、天蠍座喜歡在旅行中嘗試新事物，創造獨特的經歷，會喜歡探索不同的文化、嘗試當地美食，還可能會參加一些有趣的活動，來盡可能融入當地生活。

▍雙子座：多才多藝、喜歡充滿活力的地方

容易獲意外之財月份：5月、6月

最佳旅伴：天秤座、水瓶座、獅子座

▍水瓶座：活躍、不受束縛、喜歡新奇的事物

容易獲意外之財月份：3月、8月

最佳旅伴：天秤座、雙子座、射手座

▍天蠍座：喜歡創意和風格、尋找刺激

容易獲意外之財月份：10月、11月

最佳旅伴：巨蟹座、雙魚座、處女座

●舒適型旅行者：巨蟹座、雙魚座、摩羯座

巨蟹座、雙魚座、摩羯座喜歡在旅行中保持舒適和安全，他們傾向於選擇熟悉的旅遊目的地，而不是冒險去探索新地點，並期待在旅行期間能放鬆身心，享受美食和美景，同時避免過度冒險或不安全的情況。

▍巨蟹座：享受藝術和文化、尋求心靈治療

容易獲意外之財月份：6月、7月

最佳旅伴：天蠍座、雙魚座、金牛座

▍雙魚座：憧憬、充滿感性、喜歡寧靜的地方和體驗

容易獲意外之財月份：3月、10月

最佳旅伴：天蠍座、巨蟹座、金牛座

▍摩羯座：安靜、保守、喜歡奢華和享受

容易獲意外之財月份：12月

最佳旅伴：金牛座、處女座、天蠍座